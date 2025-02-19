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Оползень повредил газопровод в Сочи

В Хостинском районе Сочи в минувший вторник, 18 февраля, на улице Лысая Гора зафиксирована подвижка грунта. На место прибыли сотрудники районной администрации и представители ресурсоснабжающих организаций. По данным городских властей, пострадавших нет, строение, расположенное на участке, не заселено. Автомобильное движение на близлежащей дороге не нарушено, передает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В зоне происшествия проходят две абонентские газовые трубы, одна из которых получила повреждения. В целях безопасности от газоснабжения временно отключен 16-квартирный жилой дом, в то время как вторая труба продолжает функционировать в штатном режиме.

Ремонтно-восстановительные работы, по информации Сочигоргаза, запланированы на 19 февраля.

Вячеслав Рыжков

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