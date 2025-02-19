В Майкопе повторно ввели график подачи воды из-за непогоды в горах

Власти Майкопа вновь ввели график подачи воды на ближайшие сутки из-за природных явлений в горах Адыгеи. Подачу ресурса будут осуществлять с 6:00 до 9:00 20 февраля, а в остальное время давление в сетях понизят, сообщил в своем Telegram-канале глава города Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным "Майкопводоканала", на данный момент принятые меры позволили увеличить наполняемость резервуаров Майкопского группового водовода»,— отметил господин Митрофанов.

С 15 февраля город уже работал по аналогичному расписанию. Вчера,18 февраля, власти Майкопа объявили о введении режима экономии воды. Мэрия обязала управляющие компании обеспечить жителям многоэтажек доступ к питьевой воде в подвальных помещениях.

Дальнейшие решения по водоснабжению будут зависеть от объема поступающей в накопители воды.

Нурий Бзасежев