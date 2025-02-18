В Майкопе ограничат подачу воды с 18 февраля из-за непогоды

Власти Майкопа объявили о введении режима экономии воды с 18 февраля 2025 года. О новом графике подачи ресурса в своем Telegram-канале предупредил глава города Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Мэр отметил, что решение было принято в связи с непогодой в горной части Адыгеи. По его словам, лимит основных и резервных источников водоснабжения Майкопского водопровода за последние сутки резко снизился до критических отметок.

«В целях недопущения ухудшения ситуации, остановки работы котельных и соцобъектов, принято решение: <...> с 18 февраля перейти на режим экономии воды путем максимально допустимого снижения давления в сети»,— написал господин Митрофанов.

Подачу воды будут осуществлять в зависимости от наполненности резервуаров. При необходимости власти Майкопа организуют подвоз воды жителям города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в горах Краснодарского края и Адыгеи действует штормовое предупреждение до 21 февраля 2025 года из-за угрозы схода лавин.

Нурий Бзасежев