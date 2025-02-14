В Майкопе 15 февраля временно введут почасовую подачу воды

В связи с непогодой с 15 февраля в Майкопе временно введут почасовую подачу воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Из-за погодных условий в горной местности Адыгеи произошло снижение уровня воды в основных источниках водоснабжения Майкопского группового водовода. Сейчас задействован Гавердовский артезианский водозабор и все резервные скважины Майкопа.

Для стабилизации уровня воды в накопителях 15 февраля с 9:00 временно снизят давление в водопроводных сетях. Полноценная подача воды будет происходить с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00 ежедневно.

Жители центральной части города, Шовгеновского городка, микрорайона Михайлово, а также домов, расположенных на вторых улицах за улицей Железнодорожной, могут столкнуться с понижением давления в водопроводных сетях. Кроме того, проблемы могут возникнуть у жителей верхних этажей многоквартирных домов в других районах Майкопа. Вода, подаваемая в столицу Адыгеи, безопасна для потребления и ежедневно подвергается лабораторному анализу.

«Жителей города Майкопа просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и бережно относиться к расходованию воды»,— отметил господин Митрофанов.

Алина Зорина