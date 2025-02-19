На Выборгской таможне за 2024 год пресекли ввоз более 110 кг запрещенных веществ

Сотрудники Выборгской таможни за прошедший год изъяли из незаконного оборота свыше 110 килограммов сильнодействующих и наркотических веществ. По фактам контрабанды были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За год специалисты возбудили 32 дела. Это в два раза больше, чем за 2023-й. Большая часть дел возбуждена в отношении конкретных лиц. Помимо этого, таможенники завели почти 2000 дел об административных правонарушениях. По 1812 случаям назначены наказания, общая сумма превысила 33 млн рублей. За год сотрудники таможни конфисковали 29 товарных партий на сумму порядка двух миллионов рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники Ленобласти изъяли серебряную кружку XVIII века на пути в Эстонию.

Татьяна Титаева