ЕС анонсировал очередной пакет санкций, который планируют приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Одна из обсуждаемых мер — фактически эмбарго на российский алюминий. Как новые ограничения отразятся на рынке? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил со своим коллегой Олегом Богдановым.

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— Я понимаю, что точные параметры ограничений пока неизвестны. Сообщения отдельных информационных агентств оставим на их совести. Но контуры понятны, и позитива для российского производителя алюминия — компании «Русал» — от потери европейского рынка ждать не приходится.

— Да, мы пока точно не знаем, каким будет финализированный пакет. Пока запрет на алюминий фигурирует среди предложений, причем его в разных формах обсуждают. Тут вопросов много, потому что геополитическая картина меняется каждый день.

— Если уже не каждый час.

— Да, все очень быстро происходит. На данный момент что мы имеем? Начнем с акций «Русала». 1,5% — символическая коррекция. Они показали очень хороший рост в последние недели, от 20% от 30%. Сейчас их стоимость 37,3 руб. Алюминий после этих сообщений — плюс 0,8%, сейчас $2,691 за метрическую тонну. Если брать с января, то цены выросли: было $2,54, сейчас $2,69. Алюминий растет как раз из-за этих санкционных тем. Кроме того, не стоит еще забывать про американскую тему с тарифами.

Мы пока результатов за год не имеем, но, судя по динамике за полугодие, «Русал» очень активно проводит диверсификацию. Переориентировали потоки на Китай, доля европейской выручки у компании упала, кажется, с 40% до 20%. Основные поставки идут в КНР. Но там, как мы знаем, маржинальность бизнеса, поставок не очень хорошая. Здесь, конечно, и определенные логистические проблемы существуют. Все это требует достаточно серьезных усилий от компании, и, естественно, сказывается на финальных результатах и показателях, что оценивают и на рынке акций. Так что утрата европейского рынка все-таки станет серьезным ударом. Хочу также сказать, что в целом та работа, которую «Русал» проводил в последние годы, очень сложная и требует поддержки правительства, поддержки властей. Отчасти компания ее получает, но здесь необходимы совместные усилия на государственном уровне для того, чтобы решать проблемы, если они вдруг возникнут с введением 16-го санкционного пакета.

— Вообще любопытно вспомнить, что энное количество лет назад ряд послов европейских стран направляли в комитет по внешней политике Конгресса США коллективное письмо, в котором говорилось о важности снятия санкций с «Русала». Теперь выходит так, что Америка готова возвращаться, а Европа — добровольно терять рынок. Но я хочу еще один вопрос обсудить, касающийся как раз логистики и логистических проблем. Понятно, что китайское направление прежде всего логистически сталкивается с проблемами вывоза металла по железным дорогам. Но получается, что если будет введен запрет на импорт российского металла в Евросоюз, то это станет означать не только запрет на потребление, но и вообще на операции с металлом. А это значит и ограничение и транзита, и перевалки.

— Я бы тут все-таки говорил о финансовой логистике, потому что вторичные санкции, которые начали действовать еще при Байдене, осложнили проведение различных оплат. Возник лаг между поставкой товара и получением денег, а это все не очень хорошо сказывается на бизнесе. И если по этому направлению пойдет Европейский союз, и, учитывая еще и то, что Пекин в общем-то соблюдает эти вторичные санкции, то тоже могут возникнуть проблемы, пока не наладится какой-то некий обходной логистический трек, который позволит заниматься прежним бизнесом.

— Еще любопытно то, что, по данным Европейской статистической службы, за 2024 год ЕС все-таки купил наш алюминий на €828 млн. Таким образом потери «Русала» можно оценивать приближающимся к $1 млрд. Но подождем. Нам, естественно, хочется узнать все детали, будет этот пакет принят или нет, в каком виде его согласуют. Ждем дальнейшего развития событий. И лишний раз, наверное, в это время стоит подчеркнуть, что действительно политика становится важнее экономики.