Пятерых человек эвакуировали из-за пожара в квартире на улице Котина

Пять человек были эвакуированы из-за пожара в двухкомнатной квартире по адресу Котина, д. 7к1. В огне пострадала женщина - ее госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 17:39. Как сообщили в ведомстве, огонь охватил 15 кв. м площади квартиры. В 18:19 пожар удалось ликвидировать.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая петербурженка погибла и еще одна пострадала при пожаре в Пушкине.

Дарья Астанина