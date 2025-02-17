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Пожилая петербурженка погибла и еще одна пострадала при пожаре в Пушкине

Полиция разбирается в обстоятельствах трагического инцидента с квартирным пожаром в Пушкинском районе Петербурга. В результате ЧП есть погибшая и пострадавшая.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, вечером накануне, 16 февраля, в правоохранительные органы поступила информация от жительницы дома 59 по Школьной улице в городе Пушкине. Женщина рассказала, что ее соседка подожгла свою квартиру.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пожар в квартире ликвидирован, а 66-летняя хозяйка госпитализирована с отравлением угарным газом и ожогами. При этом в квартире обнаружили труп ее 70-летней сестры.

В настоящий момент полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения, отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших в результате квартирного пожара на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик

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