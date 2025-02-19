Приют для животных может появиться возле развязки КАД с Шафировским проспектом

Приют для животных планируют разместить южнее развязки КАД с Шафировским проспектом — по адресу «дорога в Рыбацкое, участок 2». Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), на документ обратил внимание «Деловой Петербург».

Общественные обсуждения по проекту будут проходить в период с 19 февраля по 17 марта. Их предмет — предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «приюты для животных» (код 3.10.2) земельного участка, который числится под кадастровым номером 78:11:0560602:58.

Площадь указанного участка составляет около 4,3 га. Его основное предназначение — размещение складских объектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГА вынес на обсуждение проект планировки новой улицы в районе метро «Лесная».

Дарья Астанина