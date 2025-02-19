Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 61,3 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей лишились из-за действий мошенников не менее 61,3 млн руб. О случаях дистанционных хищений в Липецкой и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Воронежской области ущерб составил 31,2 млн руб. Среди пострадавших — 49-летняя жительница Павловского района, которая вложила деньги в интернет-проект с «высокой доходностью». В Белгородской области зарегистрировали 60 случаев дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 23 млн руб., из них 5 млн руб. — кредитные средства. В Курской области сумма ущерба составила 6,3 млн руб. Житель Орловской области передал мошенникам 846 тыс. руб. после общения с девушкой на сайте знакомств. Она предложила ему вложиться в инвестиции, передав контакты «наставников». Потерпевший взял кредит и перевел деньги.

В ряде случаев мошенники оформляли кредиты на потерпевших и их родственников, затем переводили деньги на свои счета. Также злоумышленники продолжают представляться операторами сотовой связи, сотрудниками «Госуслуг» и служб безопасности банков ради доступа к счетам жертв.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 61,5 млн руб. в сумме.

Анна Швечикова