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За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 61,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей отдали мошенникам как минимум 61,5 млн руб. в сумме. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Орловской и Липецкой областях не сообщается, следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области совершено 79 преступлений. В результате граждане потеряли свыше 30,5 млн руб., из которых 5,6 млн руб. были взяты в кредит по просьбе аферистов. В Воронежской области десять граждан отдали злоумышленникам 2,5 млн руб. В Курской области мошенники смогли похитить у граждан 0,5 млн руб. По данным курского МВД, местная жительница пенсионного возраста пыталась купить криптовалюту, пополнив чужой счет на 302 тыс. руб.

В Тамбовской области совершено мошенничество в особо крупном размере: жительница облцентра передала 28 млн руб. мужчине, который представился сотрудником банка. Подозреваемый задержан в аэропорту Новосибирска.

Продолжает работать схема с «безопасным счетом», когда жертву убеждают в краже ее персональных данных или взломе аккаунта портала госуслуг или в приложении банка. Традицинно аферисты пытаются выдать себя за сотрудников сферы ЖКХ. Частыми остаются также звонки и сообщения от мнимых сотрудников правоохранительных органов с заведомо ложной информацией о том, что гражданин может быть обвинен в государственной измене.

Неделей ранее из-за мошеннических действий жители Черноземья лишились 51,8 млн руб.

Анна Швечикова

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