В Ростовской области удобрения и ГСМ подорожали на 10% в преддверии сева

Цены на азотные и фосфоросодержащие удобрения в Ростовской области в преддверии весенних полевых работ выросли на 10%. То же самое касается и горюче-смазочных материалов, сообщила первый замминистра сельского хозяйства региона Ольга Горбанева на заседании областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Хозяйства уже приступили к подкормке растений, удобрения внесены на площади 70 тыс. га, что составляет 2,4% от площади озимых», — сообщила чиновница.

По ее словам, дефицита удобрений на Дону не наблюдается, ими беспечены уже 88% сельскохозяйственных предприятий. Для проведения весенних работ в поле доским предприятиям потребуется 81,7 тыс. т дизельного топлива и 15 тыс. т. бензина. В настоящее время запасено 30% от этих объемов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщил о том, что донской минсельхоз выделил 14 млрд рублей на льготное кредитование аграриев. Займы уже начали выдавать под 8,3% годовых для приоритетных направлений сельского хозяйства и под 12,5% для неприоритетных.

Дмитрий Ковалевский