США провели тестовые испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Космические силы США сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Сама МБР не имела боевой части, вместо нее была установлена аппаратура научно-исследовательского характера. Отмечается, что запуск является частью мероприятий по демонстрации способностей США к ядерному сдерживанию.

«19 февраля в 1:00 (12:00 мск.— “Ъ”) по тихоокеанскому времени совместная группа офицеров командования глобальных ударов ВВС США и специалистов базы космических сил Ванденберг произвела запуск невооруженной МБР Minuteman III, оснащенной устройством для проведения дистанционных испытаний и опытов в ее боеголовке»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Во время запуска специалисты собрали и проанализировали данные для дальнейшей доработки ракеты и повышения ее надежности, в том числе для использования в Sentinel — программе по созданию новой американской МБР с ядерной головной частью, которая должна прийти на смену LGM-30G Minuteman III, стоящей на вооружении ВВС США с 1970 года. По планам Пентагона это должно произойти к середине 2030-х годов. Предыдущий запуск состоялся 6 ноября 2024 года, пуск прошел успешно.

Дмитрий Сотак