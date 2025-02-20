Какие электрокары производятся в России

Несмотря на нишевость сегмента, российские автопроизводители постепенно запускают в производство гибридные и электрические автомобили, следуя мировым трендам. Например, такие машины сходят с конвейера липецкого «Моторинвеста», специализированного предприятия по выпуску электрических машин, под брендом Evolute. Это модели i-PRO, i-JOY, i-SKY и i-VAN. В прошлом году компания начала производство гибридов i-SPACE, в январе — Voyah Dream и Voyah Free. Также легковые электромобили собираются на заводе «Москвич» (модель «Москвич 3е») и калининградском «Автоторе» (седан «Амберавто А5»).

Электрические легкие коммерческие автомобили выпускают нижегородский ГАЗ (модификация «Газели»), АвтоВАЗ, в прошлом году начавший производство такой вариации Lada Largus, и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (модель EVM PRO на базе УАЗ «Профи»). Общественный транспорт, так называемые электробусы, выпускают КамАЗ и «Волгабас». Разработкой электрической версии своих моделей также заняты в «Соллерсе», АвтоВАЗ же разрабатывает электрическую Niva.