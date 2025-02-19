«Веголос» продает недостроенное здание в Белгороде за 145 млн рублей

Группа компаний «Веголос» выставила на продажу недостроенное двухэтажное здание с коммерческими помещениями в Белгороде. Объект расположен в центре нового жилого комплекса «Донецкий» рядом с набережной — на улице Донецкая, 79Ак1. По данным сайта «Авито», стоимость объекта — 145 млн руб. Представитель застройщика отказался комментировать «Ъ-Черноземье» причины продажи актива, подчеркнув, что компания продолжает работу на белгородском рынке.

Площадь здания составляет 1 098 кв. м. Заявлено, что у него уже есть арендаторы, готовые к сотрудничеству. В помещении предполагаются панорамные окна, высота потолков — 3,75 м. Подведены все коммуникации: отопление, электричество, водоснабжение.

Застройщик позиционирует объект как коммерческое пространство с высокой проходимостью. В числе преимуществ отмечаются расположение рядом с набережной, развитая инфраструктура и высокая транспортная доступность.

«Веголос» зашел в Белгород в 2022 году с проектом ЖК «Донецкий» на берегу реки Северский Донец. Из запланированных девяти восьмиэтажных домов компания ввела уже три, в марте планирует завершить вторую очередь. Проект также финансирует Сбербанк, а региональный гарантийный фонд содействия кредитованию своим поручительством помог застройщику получить финансирование на индивидуальных условиях.

В начале февраля стало известно, что компания приступила к строительству ЖК «Молодежный», состоящего из четырех десятиэтажных домов. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд руб., завершение строительства запланировано на конец 2026 года.

Подробнее о новом проекте застройщика — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова