Боррель: Евросоюз и США переживают несогласованный развод

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал изменение отношений между США и Евросоюзом. По его мнению, Вашингтон и Брюссель переживают «несогласованный развод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Происходящее — это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод»,— сказал господин Боррель в интервью радиостанции Cadena SER (цитата по «РИА Новости»). По мнению экс-главы евродипломатии, президенту США Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель и он считает ее «антимоделью».

Разногласия между США и ЕС стали особенно заметны на Мюнхенской конференции, состоявшейся 14–16 февраля, добавил бывший глава евродипломатии. По его оценкам, позиции Запада ослабли из-за споров в США по поводу военной помощи Киеву. Требования администрации Дональда Трампа к Киеву передать США право на добычу редкоземельных минералов господин Боррель назвал «грабежом». Он считает, что США фактически требуют «заплатить за уже оказанную помощь» материальными ресурсами.

О том, как Мюнхенская конференция поставила под вопрос трансатлантическое единство,— в материале «Ъ».