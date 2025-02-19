Полиция Краснодара опровергла информацию о наличии угрозы в ТЦ «СБС»

Днем 19 февраля произошла эвакуация посетителей торгового центра «СБС» на ул. Уральской в Краснодаре из-за сработавшего сигнала тревоги. Как сообщили «Ъ-Кубань» в УМВД по городу, информация об угрозе не подтвердилась, комплекс работает в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сигнал тревоги сработал около 11:45, после чего посетители и персонал покинули здание. Пользователи в соцсетях пишут, что в помещениях торгового центра прозвучало объявление о чрезвычайной ситуации. На место происшествия прибыли спецслужбы.

Причины эвакуации не разглашаются. В полиции не уточнили, связано ли происшествие с учебной тревогой или техническим сбоем.

Подобные происшествия в торговых центрах Краснодара периодически происходят. В конце января 2025 года в городскую полицию поступили сообщения о минировании трех ТЦ. Информация также не подтвердилась.

Анна Гречко