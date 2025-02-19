Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Эр-Рияде Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для нормальной работы посольств в обеих странах. Среди прочего в списке упомянута проблема с дипсобственностью и ограничения срока пребывания дипломатов в США.

«Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, — это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями»,— сказал Сергей Лавров журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме.

Переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, которые был урезаны в последние годы. Тем временем Россия, как писал «Ъ», рассчитывает на выдачу американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне. Дипмиссию США в Москве, по данным «Ъ», может возглавить спецпредставитель по Ливии Ричард Норланд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Лусине Баласян