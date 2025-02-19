За сутки в Сочи случилось два ДТП с участием детей

За прошедшие сутки в Центральном районе Сочи произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Первое ДТП произошло в 07:30 на улице Тимирязева. 41-летний водитель автомобиля Toyota Platz наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила в неустановленном месте. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Второе происшествие случилось в 18:50 на улице Гагарина. Водитель, выезжая с прилегающей территории жилой зоны, допустил наезд на 13-летнего мальчика. Пострадавшему также потребовалась медицинская помощь.

В прошлом году на курорте зарегистрировали 93 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Два ребенка погибли, а 106 участников аварий получили травмы различной степени тяжести.

«Ъ-Сочи» писал, что в январе на курорте произошло 17 аварий с участием пешеходов. Пять человек погибли в ДТП, 14 получили травмы.

Мария Удовик