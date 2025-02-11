В Сочи пять пешеходов погибли в ДТП в январе

В январе 2025 года в Сочи зарегистрировали 17 аварий с участием пешеходов. В ДТП пять человек погибли, 14 получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для повышения безопасности на дорогах и улучшения поведения участников дорожного движения с 10 по 14 февраля в Сочи проведут профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение ПДД, особенно обращая внимание на случаи перехода проезжей части в неустановленных местах и на невыполнение водителями обязательства уступать дорогу пешеходам на переходах.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Искры 57-летний водитель автомобиля «Джетур Дашинг» сбил ребенка, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали.

Мария Удовик