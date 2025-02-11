Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи пять пешеходов погибли в ДТП в январе

В январе 2025 года в Сочи зарегистрировали 17 аварий с участием пешеходов. В ДТП пять человек погибли, 14 получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для повышения безопасности на дорогах и улучшения поведения участников дорожного движения с 10 по 14 февраля в Сочи проведут профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение ПДД, особенно обращая внимание на случаи перехода проезжей части в неустановленных местах и на невыполнение водителями обязательства уступать дорогу пешеходам на переходах.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Искры 57-летний водитель автомобиля «Джетур Дашинг» сбил ребенка, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...