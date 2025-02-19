Орбан: ЕС обсуждает финансирование Украины после прекращения помощи от США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) уже начали обсуждать, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Как заявил премьер-министр на закрытом заседании фракции правящей партии «Фидес», ЕС планирует обязать к выплатам и Венгрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Брюссель хочет, чтобы счета оплачивали европейцы, в том числе и мы, венгры. Уже есть предложение, что мы, венгры, должны вносить 200 млрд форинтов (€500 млн.— "Ъ") в год в Украину»,— заявил господин Орбан (цитата по Magyar Nemzet). По его словам об этом «не может идти и речи», так как Украина не выполнила «ни одно из предварительных условий для членства в ЕС».

Виктор Орбан считает, что в ЕС к Венгрии относятся, как к врагу. «Они — Империя, а мы — повстанцы, которые помешают им добиться успеха. Мы объединим усилия с единомышленниками в Европе и Америке. Мы постараемся отбить Брюссель»,— добавил он.

Виктор Орбан подтвердил, что Венгрия поддерживает усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ранее венгерский премьер-министр заявил, что ЕС не заслужил участия в переговорах по Украине. По его словам, ЕС должен «заслужить» место за столом переговоров, а не «требовать» его.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Европа встала в оборонительную позу».