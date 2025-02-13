Орбан: ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «печальным свидетельством брюссельского руководства» призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас вести переговоры по российскому-украинскому конфликту с участием Европы. По его словам, участие в переговорах необходимо заслужить, а политика Брюсселя «морально и политически неприемлема».

«В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями. Вы не можете требовать, чтобы вас усадили за стол переговоров. Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Позиция Брюсселя: поддерживать убийства столько, сколько потребуется,— морально и политически неприемлема»,— написал Виктор Орбан в соцсети X.

Вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля Кая Каллас заявила, что никакое соглашение по российско-украинскому конфликту не может обсуждаться без участия Европы и Украины. Эту позицию поддержали Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Великобритания. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо назвала переговоры лидеров России и США «только началом процесса» урегулирования конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».

Лусине Баласян