Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан: ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «печальным свидетельством брюссельского руководства» призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас вести переговоры по российскому-украинскому конфликту с участием Европы. По его словам, участие в переговорах необходимо заслужить, а политика Брюсселя «морально и политически неприемлема».

«В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями. Вы не можете требовать, чтобы вас усадили за стол переговоров. Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Позиция Брюсселя: поддерживать убийства столько, сколько потребуется,— морально и политически неприемлема»,— написал Виктор Орбан в соцсети X.

Вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля Кая Каллас заявила, что никакое соглашение по российско-украинскому конфликту не может обсуждаться без участия Европы и Украины. Эту позицию поддержали Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Великобритания. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо назвала переговоры лидеров России и США «только началом процесса» урегулирования конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...