Зампрокурора Башкирии подал жалобу на приговор замглавы минтранса и экс-министру туризма

Заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов направил апелляционное представление на приговор первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову и экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову. Дата суда в Шестом кассационном суде общей юрисдикции еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть" Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть"

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Сибайский городской суд признал подсудимых виновными в двух эпизодах превышения должностных полномочий при ремонте улицы Горького в Сибае и участка трассы Сибай — Туяляс. Их приговорил к штрафу в размере зарплаты за восемь месяцев. Подсудимые вину не признали. В октябре Верховный суд Башкирии, рассмотрев их жалобу, оправдал господина Жулькова за отсутствием состава преступления. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова. По второму эпизоду приговор смягчили до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев.

Венера Хисамова