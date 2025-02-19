Завершение реконструкции аэропорта планируется в этом году

Министерство транспорта Пермского края сообщило о том, что реконструкция пермского аэропорта завершится в этом году. «По информации Министерства транспорта Российской Федерации, завершение реконструкции инженерных сооружений аэропорта планируется в 2025 году, после чего станет возможна установка телетрапов»,— сообщил Минтранс РФ. Такой комментарий ведомство оставило на вопрос жителя Перми о перроне Большого Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, реконструкция перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино началась в 2018 году. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах.

В августе 2022 года вновь был объявлен конкурс по выбору генподрядчика на реконструкцию инфраструктуры аэропорта. На этот раз заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным участником конкурса стало АО «Стройтрансгаз». Однако осенью компания в одностороннем порядке расторгла контракт. Представители генподрядчика объяснили свое решение тем, что во время реконструкции рабочие обнаружили несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, которые брались при расчетах технической документации. Без изменения проектных решений продолжение работ стало невозможным.

В декабре прошлого года министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил, что в аэропорту Большое Савино возобновятся работы по реконструкции инженерных сооружений.