В Зерноградском районе 67-летний местный житель пострадал на пожаре

В хуторе Красные Лучи на ул. 40 лет Победы произошло возгорание в частном доме, в результате которого пострадал 67-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, супруги спали, когда женщина проснулась от сильного треска и увидела горящий флигель. Она разбудила мужа, который смог выбраться через разбитое окно. Мужчина был госпитализирован с ожогами.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Для тушения привлекались четыре сотрудника МЧС и две единицы спецтехники.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке.

Ранее «Ъ» писал, что в Ростове-на-Дону сгорел частный дом из-за газовой горелки.

Снежана Стодольская