Губернатор Ставрополья рекомендовал перевести школы на дистанционку из-за снегопада

За сутки на отдельных территориях Ставропольского края выпало более половины месячной нормы осадков. Снегопады и низкие температуры прогнозируются и в ближайшие дни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

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Как отметил губернатор, из-за непогоды на дорогах края складывается сложная обстановка. Детям сложно добираться в школу.

Господин Владимиров также напомнил главам муниципалитетов, что при необходимости у них есть полномочия на время перевести школы на дистанционный режим работы. Необходимо учитывать, в том числе, сезонный рост респираторных заболеваний.

«Принимайте решение с учетом мнения жителей и обязательно информируйте их», — обратился к главам муниципалитетов губернатор.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов объявил выговор заместителю муниципального бюджетного учреждения «САХ», ответственного за организацию снегоуборочных работ.

Андрей Николаев