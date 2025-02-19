Глава Пятигорска объявил выговор за качество снегоуборочных работ

Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов объявил выговор заместителю муниципального бюджетного учреждения «САХ», ответственного за организацию снегоуборочных работ. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / voroshilov_dm Фото: https: / t.me / voroshilov_dm

Как отметил господин Ворошилов, машины работают. Глава курорта поблагодарил водителей, дворников за их труд. Однако порекомендовал работать лучше, менять графики, увеличивать кратность.

«Для меня главное — это обратная связь от жителей, она не в нашу пользу, а значит, не дорабатываем»,— прокомментировал Дмитрий Ворошилов.

Напомним, в Ставрополе коммунальщики расчищали дороги от снега всю ночь. Как сообщили в администрации краевого центра, спецтехника прошла несколько полных кругов, а в расчистке было задействовано 217 человек и 103 единицы техники. На дороги было высыпано свыше 2,3 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Андрей Николаев