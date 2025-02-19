Замглавы миндортранса Челябинской области продлили срок в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Он останется в СИЗО до 18 апреля 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 24 декабря прошлого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», его подозревают в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По данным СМИ, они могут быть связаны с уголовным делом директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор».

19 февраля этого года сотрудниками ФСБ был задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. По данным источника «Ъ-Южный Урал», его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).