Четверых пленных украинских солдат осудили за теракты в Курской области

Суд признал четверых военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко виновными в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как сообщили в СКР, двух первых фигурантов приговорили к 15 годам лишения свободы, двух вторых — к 16-ти. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в августе 2024 года Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко, вооруженные огнестрельным оружием, пересекли госграницу РФ. Они находились в Суджанском и Кореневском районах Курской области, где с помощью оружия запугивали курян, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям. 13 августа солдат задержали российские войска.

В январе суд признал семерых украинских военных виновными в терактах в Курской области и также приговорил их к 15–16 годам лишения свободы.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова