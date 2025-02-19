Виноградова станет гендиректором «Рольфа» 24 февраля

Автодилер «Рольф» сообщил о назначении Светланы Виноградовой на должность генерального директора компании. Она вступит в должность 24 февраля и сменит Романа Антонова, возглавляющего «Рольф» с марта 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Перед Светланой (Виноградовой.— "Ъ") стоят задачи дальнейшего расширения географии присутствия, развития собственного производства, внедрения инновационных цифровых решений и подготовки к IPO. Все это будет способствовать долгосрочному росту и развитию компании на благо граждан нашей страны»,— заявил глава холдинга Умар Кремлев (цитата по ТАСС).

Госпожа Виноградова была гендиректором организации с 1 февраля 2017 года по 22 декабря 2023 года. После этого она занимала должность первого заместителя гендиректора. Господин Антонов продолжит работу по управлению компанией в качестве члена совета директоров, добавили в пресс-службе.

«Рольф» — один из крупнейших автодилерских холдингов в России. Компания владеет 20 дилерскими центрами и 78 шоурумами в Москве и Санкт-Петербурге, в портфель «Рольфа» входят 30 брендов.

В конце 2023 года указом президента России «Рольф» перешел под управление «Росимущества». В феврале 2024 года активы компании были переданы государству. Такое решение приняли в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова, который, по версии следствия, продолжал нелегально владеть компанией, будучи депутатом от партии «Справедливая Россия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело “Рольфа” уехало из Черемушек».