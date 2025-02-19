Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об ольфакторном салоне, который будет представлен в обновленном магазине 10 Corso Como в Милане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olfactory Signals Фото: Olfactory Signals

Обновленный 10 Corso Como, про который я уже рассказывала, продолжает представлять интересные проекты. Olfactory Signals 01 дебютирует в Милане с 20 по 22 февраля. В рамках мероприятия будет представлена иммерсивная инсталляция Сиссель Толаас и Ильи Гольдмана, а с ней самые инновационные бренды из мира ароматов и дизайна.

Первый выпуск (а планируются следующие) ольфакторного салона исследует силу аромата как художественного средства и сенсорного опыта. Как обещают устроители, магазин 10 Corso Como превратят в сцену, посвященную обонятельным экспериментам. Olfactory Signals 01 покажет аромат как сенсорный опыт, переосмыслит его роль в современной культуре с помощью иммерсивных инсталляций и различных проектов, включая уже упомянутую Iggsbt Ильи Гольдмана Губина и Сиссель Толаас. Звучит заманчиво, хочется увидеть и послушать ароматы.

Анна Минакова