Минимальная зарплата в ЕС выросла в 2024 году на 6,2%

В прошлом году минимальная оплата труда в странах ЕС выросла в среднем на 6,2%. Такие данные содержатся в докладе германского Института экономики и социологии (WSI). При этом темпы инфляции в ЕС в прошлом году снизились в сравнении с 2023-м — так, в декабре цены выросли на 2,8% в годовом выражении. В связи с этим реальный располагаемый доход граждан с минимальной зарплатой также вырос.

В докладе речь идет об установленном законом минимальном уровне оплаты труда. Сильнее всего он вырос в 2024 году в Румынии (на 22,7%), Болгарии (на 16,3%) и Хорватии (на 15,5%) — в пересчете на реальный доход это составляет 16%, 13,4% и 11% соответственно. Самый слабый рост или его отсутствие — на Кипре (нет роста), во Франции (рост на 2%) и в Люксембурге (на 2,6%); реальный доход, таким образом, сократился на 2,2% на Кипре, на 0,3% во Франции и вырос на 0,4% в Люксембурге. При этом аналитики WSI отмечают, что во многих странах со слабым ростом минимальная оплата труда уже находится на очень высоком уровне: в Люксембурге она составляет €15,25 в час, далее идут Нидерланды (€14,06) и Ирландия (€13,50). Самый низкий уровень в ЕС — в Болгарии (€3,32 в час), Венгрии (€4,23) и Латвии (€4,38).

Также в докладе содержатся данные по некоторым странам, не входящим в ЕС. По подсчетам WSI, в России минимальная оплата труда в прошлом году выросла на 16,6%, составив €1,29 в час в пересчете на евро, это дает рост реальных доходов на 8,1%. В Турции минимальная оплата труда увеличилась на 30% (до €3,75 в час), однако из-за инфляции реальные доходы упали на 18%.

Яна Рождественская