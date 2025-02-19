Белгородскую нефтебазу повторно выставили на продажу за 125 млн рублей

В Белгороде, находящемся в 40 км от границы, повторно выставлена на продажу нефтебаза на улице Константина Заслонова, 90, принадлежащая группе «Юкон» экс-депутата облдумы Андрея Волосенка. Объявление появилось на сайте «Авито». Как рассказал «Ъ-Черноземье» продавец, актив пытаются реализовать уже более года: он являлся частью сети АЗС, которую продали в 2000-х годах. При этом неподалеку расположено куда более крупное нефтехранилище «Роснефти», что усложняет процесс реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в 2023 году, актив «Юкон» был оценен в 100 млн руб., сейчас его стоимость выросла до 125 млн руб.

Согласно объявлению, база способна вместить 2,5 тыс. кубометров топлива в шести наземных и четырех подземных резервуарах. Предприятие может принимать нефтепродукты с автотранспорта и железнодорожных цистерн по собственному подъездному пути длиной 290 м. Вместе с нефтебазой продаются земельные участки под ней общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Все объекты находятся в собственности. Также неподалеку этот же продавец реализует склад площадью 2,1 кв. м за 40 млн рублей.

В 2023 году в Белгородской и Воронежской областях практически одновременно были выставлены на продажу четыре нефтебазы, в том числе расположенные у границы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Нефтебазовые инстинкты».

Анна Швечикова