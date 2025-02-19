Из Ростовской области на убой в Грузию отправили 800 свиней и 79 коров

Ростовская область экспортировала девять партий мяса и скота в Грузию. За неделю с территории региона в соседнюю страну отправили 5,2 т свиных субпродуктов, почти 15 т свинины, 807 голов свиньи и 79 коров. В пресс-службе донского Россельхознадзора проинформировали, что животные предназначены на убой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что с территории Дона в Абхазию экспортировали 45 тонн кормов и молочных товаров

Дмитрий Ковалевский