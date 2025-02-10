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Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 45 тонн кормов и молочных товаров

В период с 27 января по 3 февраля с Дона экспортировано в Абхазию три партии весом 45 т кормов и молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С территории региона экспорту подлежали корма для непродуктивных животных весом 36 т и готовая молочная продукция в ассортименте 9 т.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Нарушений в законности происхождения продукции не выявлено.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в партии подсолнечника общей массой 150 т выявлено заражение опасным карантинным объектом — амброзией полыннолистной.

Ева Китаева

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