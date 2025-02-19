Новороссийские полицейские изъяли 360 литров контрафактного пива

В Новороссийске полицейские пресекли незаконную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Факт нарушения правил розничной продажи алкоголя был выявлен стражами правопорядка во время проверки в одном из магазинов Новороссийска в Центральном районе. 27-летняя приезжая из Ставропольского края продавала пиво без разрешительных документов.

Полицейские изъяли из магазина более 360 литров контрафактного алкоголя и составили протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ. Кроме изъятия товара, санкции статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что 69-летняя жительница города-героя дважды продала свой автомобиль. Сначала его приобрела транспортная компания, а затем бывшая владелица взяла его в аренду на несколько месяцев. За это время она нашла нового покупателя и продала арендованный автомобиль, причинив компании ущерб на сумму 1,3 млн руб.

Алена Воробьева