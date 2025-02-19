Самолет, летевший в Нижнекамск, приземлился в Москве из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Нижнекамск, совершил посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 19 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска на 4 часа были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Из-за этого в сумме было задержано 25 рейсов.

UPD: В 14:36 пассажиры вылетели в Татарстан на резервном самолете, сообщил ТАСС.

Дарья Сайфиева