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обновлено 13:08

Два мирных жителя получили серьезные травмы при атаке дрона под Белгородом

Дрон атаковал автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бойцы теробороны доставили пострадавшего в Октябрьскую ЦРБ. Врачи оказали ему первую помощь и диагностировали у пациента множественные осколочные ранения лица, предплечья и ноги. Для дальнейшего лечения белгородца отправили в областную клиническую больницу. Машина, в которой он ехал, повреждена.

Также FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в селе Колыхалино Валуйского округа. Никто не пострадал, транспортное средство получило разрушения.

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 88 беспилотников. Никто не пострадал. Установлен ряд повреждений.

UPD: по данным губернатора, после атаки еще один мужчина обратился в Октябрьскую ЦРБ. У него выявили баротравму и осколочное ранение спины. После оказания медпомощи пациента переведут в горбольницу №2 в облцентре.

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Алина Морозова

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