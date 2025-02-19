С 30 апреля возобновятся прямые рейсы из Оренбурга в Калининград

С 30 апреля 2025 года возобновятся прямые рейсы из Оренбурга в Калининград. Выполнять их будет авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus A-321. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Оренбурга в 13:50 (MSK+2). Продолжительность полета составит около четырех часов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в 2023 и 2024 годах превысил 1 млн человек.

Андрей Сазонов