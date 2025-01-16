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Аэропорт Оренбурга второй год подряд обслужил более миллиона пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Оренбурга в 2024 году составил 1,005 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Второй год подряд преодолен рубеж в 1 млн пассажиров в год. При этом в 2024 году зафиксировано снижение пассажиропотока на 3,5%. Годом ранее оренбургский аэропорт обслужил 1,042 млн человек.

Маршрутная сеть аэропорта включала 14 направлений, которые обслуживались девятью авиакомпаниями. Впервые из Оренбурга осуществлялись полеты в Горно-Алтайск. Самыми популярными направлениями традиционно остались Москва и Санкт-Петербург. Внутрироссийскими рейсами воспользовались 953,6 тыс. человек или 95% от общего числа пассажиров.

В конце 2025 года планируется завершение строительства нового пассажирского термианала.

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