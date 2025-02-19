В Новороссийске обустроят пешеходный переход по улице Исаева

В Новороссийске запланировано обустройство пешеходного перехода на улице Исаева в районе дома №1, между ул. Энгельса и набережной им. Адмирала Серебрякова. Работы выполнят по просьбе жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

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Обращения и предложения граждан рассмотрели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Из семи обращений пять получили положительные решения. В том числе по обустройству пешеходного перехода по улице Исаева.

«Сделаем его с выступами от тротуара для обеспечения видимости пешеходов, а также установим консоли с дублированием дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью»,— уточнили в управлении по развитию и реконструкции автомобильных дорог.

По данным управления, обустройство пешеходного перехода потребует значительного финансирования. Поскольку на текущий год план мероприятий утвержден, проект по созданию пешеходного перехода по улице Исаева запланирован на второй квартал 2026 года.

В этом году по решению комиссии установят дорожные знаки «Остановка запрещена» по улице Камская, в районе ее пересечения с улицей Видова, «Тупик» в переулке Казачий» села Гайдук, «Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице Социалистическая.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что установка дорожных знаков обойдется администрации в 11 млн рублей. Подрядчика в ведомстве определят 21 февраля 2025 года.

Алена Воробьева