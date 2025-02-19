Из-за атаки НПС «Кропоткинская» рынок может недополучить до 3 млн тонн нефти

Ремонт крупнейшей насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки дрона может затянуться на несколько месяцев, что приведет к снижению поставок нефти на мировой рынок на 3 млн тонн — по 1,5 млн тонн в месяц. Эксперты ожидают, что это усилит рост цен, который уже начался, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным «Транснефти», восстановление НПС «Кропоткинская» займет полтора-два месяца, однако вице-премьер Александр Новак оценил сроки ремонта как «несколько месяцев». В этот период прокачка нефти из Казахстана через КТК может снизиться на 30%. С учетом прошлогодних объемов экспорта (63 млн тонн) потери составят около 1,6 млн тонн ежемесячно.

Помимо России (24%) и Казахстана (20,75%), крупнейшими акционерами КТК остаются американские Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%), а также Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%) и Oryx (1,75%). В 2024 году 74% объемов прокачки приходилось на западных грузоотправителей, в частности Chevron (26,8 млн тонн).

Источник «Ъ» в отрасли отмечает, что потеря объемов станет неприятной для западных компаний, но не критичной. Они рассчитывали увеличить добычу на казахстанских месторождениях на 10% в 2025 году, особенно на Тенгизе (рост на 24,8%, до 34,7 млн тонн). Теоретически дополнительные объемы можно транспортировать через нефтепровод «Дружба» или терминал в Усть-Луге, но Казахстан уже превысил квоту ОПЕК+ и должен компенсировать излишки.

По мнению эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, Россия в сложившейся ситуации пострадает в меньшей степени. Однако для иностранных компаний альтернатива КТК — только система «Транснефти». Если монополия не примет дополнительные объемы, инвесторам придется снижать добычу, что ударит по бюджету Казахстана. Основным последствием аварии эксперт считает рост цен на нефть, особенно если США усилят давление на Иран. Пока котировки стабильны, в Новороссийске остается запас сырья.

Цены на нефть продолжают расти. Апрельские фьючерсы на Brent на ICE Futures к вечеру превысили $75,3 за баррель, а WTI поднялись на 0,82%, до $71,3.