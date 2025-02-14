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Ремонт дефектной трубы на проспекте Большевиков завершили на 15 часов раньше срока

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» с опережением на 15 часов завершили превентивные работы на дефектном трубопроводе у дома 26А по проспекту Большевиков, сообщает пресс-служба компании 14 февраля.

Изначально планировалось, что ремонт продлится до 17:00. К работам привлекали три аварийно-ремонтные бригады, которые сумели вернуть тепло и горячую воду в квартиры в два часа ночи.

В компании подчеркнули, что если отопления и ГВС до сих пор нет, то следует обратиться в управляющую компанию. Участок на проспекте Большевиков уже внесен в программу реконструкции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступили к реконструкции тепловых сетей у станции метро «Гражданский проспект». Речь идет о домах 7, 9, 11/16 по Киришской улице и доме 25/13 по улице Черкасова. Там поменяют 1,5 км трубопровода.

Андрей Маркелов

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