Из Анапы на утилизацию вывезли 2 тысячи тонн загрязненного грунта

Более 2,1 тыс. т загрязненного грунта вывезли на утилизацию из пункта временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В первую очередь специалисты отправляют на обеззараживание песок, где есть наибольшее загрязнение мазутом. Все грузовики при въезде и выезде взвешивают, накрывают тентами и ставят пломбы.

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе с начала проведения работ по уборке нефтепродуктов очистили свыше 369 км берега. Специалисты обследуют 1 тыс. км, а также 8 тыс. кв. км в акватории Черного моря.

Алина Зорина