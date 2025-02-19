Волонтеры очистили свыше 359 км берега от мазута на Кубани и в Крыму

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе с начала проведения работ по уборке нефтепродуктов очистили свыше 369 км берега. Специалисты обследуют 1 тыс. км, а также 8 тыс. кв. км в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего с начала работ специалисты собрали более 186,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли около 144,7 тыс. т. Вибрационной установкой просеяли свыше 31,2 тыс. т.

В мониторинге территории задействована авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы продолжают обследовать затонувшие части танкеров, акваторию и морское дно. Совершено 712 спусков. Со дна собрано 960 мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае волонтеры обследуют 265 км берега. Собрали более 185 тыс. т загрязнений. На пляжах Анапы и Темрюкского района для защиты берега от выбросов мазута во время штормов сооружен специальный насыпной вал с защитными сетками. Эти сети предназначены для сбора мелких частиц мазута. Во время очистки вала осуществляется проверка и замена вышедших из строя сетей.

В Крыму специалисты обследуют 525 км берега, очистили 215 км. Собрали около 722 т загрязненного песка. В Севастополе обследуют 165 км, собрали 655,5 т загрязнений.

Алина Зорина