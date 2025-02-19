Рейс из Казани в Екатеринбург задержан из-за плана «Ковер» в казанском аэропорту

Из-за введенного плана «Ковер» в аэропорту Казани задерживается рейс «ЮВТ Аэро» Казань — Калуга — Екатеринбург, а самолет в обратном направлении отменен по решению перевозчика, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло калужского аэропорта, прилет самолета по рейсу RT645 из Казани задерживается до 18:00 — прибыть он должен был в 13:55. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге прибытие рейса ожидается в 23:20.

Ночью для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Согласно плану «Ковер», все воздушные суда должны немедленно покинуть зону действия этого режима (совершить посадку или выйти из зоны) — по предварительным данным, он был введен из-за угрозы атаки беспилотников.

Ирина Пичурина