В Таганроге отремонтируют четыре дороги за 70 млн рублей

В 2025 году в Таганроге по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют четыре участка полотна. По словам главы города Светланы Камбуловой, на эти цели предусмотрено 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дороги обновят в переулке Смирновском, по Комсомольскому Спуску, на ул. Ломоносова, а также отремонтируют подъезд от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог к пер.7-му Новому. Госпожа Камбулова напомнила, что за четыре года участия Таганрога в нацпроекте в городе привели в должное состояние 44 автодороги.

Всего в Ростовской области в 2024 году отремонтировали порядка 450 дорожных объектов. Как писал «Ъ-Ростов», в 2025 году в регионе планируют проложить около 600 км дорог, потратив на эти цели 30 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский