В Ростовской области построили и отремонтировали почти 450 дорожных объектов

В 2024 году в регионе построили и отремонтировали почти 447 объектов дорожной инфраструктуры. В том числе 103 регионального значения и 344 — местного, сообщает министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Восстановлено более 800 км дорожного полотна и уложено свыше 6 млн кв.м. верхнего слоя дорожного покрытия.

Дорожные службы досрочно завершили ремонт 50 объектов регионального значения. Также завершен капитальный ремонт 2 объектов регионального значения от с. Кугей до п. Новомирский и до с. Гусарева Балка протяженностью 16 км и от г. Константиновск до п. Тацинский протяженностью 6 км.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в текущем году в Ростовской области планируется ремонт и строительство более 600 км дорог на региональном и муниципальном уровнях. На эти цели выделят свыше 30 млрд руб.

Снежана Стодольская