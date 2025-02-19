СМИ: экс-депутата горсобрания Сочи задержали по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали бывшего депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что уточняют информацию, факт задержания не подтвердили и не опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Известий», в отношении бывшего депутата было возбуждено дело по статье о мошенничестве. Подробности дела не приводятся.

Сергея Эксузяна лишили депутатского статуса в 2022 году за сокрытие доходов и имущества. В 2023 году Центральный районный суд Сочи постановил конфисковать у него 110 млн руб., а также два участка. Инициатором конфискации имущества выступил замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев. Суд поддержал позицию обвинителя и согласился с тем, что экс-парламентарий использовал депутатский статус для обогащения, получив и перепродав два участка в Сочи. Оказалось, что оба они находятся на территории нацпарка и не могут быть предметом купли-продажи.

В марте минувшего года Краснодарский краевой суд оставил без рассмотрения заявление Сергея Эксузяна с просьбой пересмотреть дело о взыскании его активов в пользу РФ. Суд сослался на то, что пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам апелляцией возможен, если инстанция вносила какие-либо изменения в судебный акт. В конкретном случае решение первой инстанции не менялось.

Вячеслав Рыжков