Генпрокуратура: свердловского депутата лишили мандата за пропуски заседаний думы

Дума Серовского муниципального округа в Свердловской области по представлению прокуратуры Серова прекратила полномочия депутата Александра Некрасова от партии «Новые люди» за пропуск заседаний на протяжении более чем полугода, сообщила Генпрокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Регламент местной думы обязывает депутатов присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых являются. В случае невозможности участия депутат должен заблаговременно уведомить думу и указать причины. Прокуратура установила, что Александр Некрасов не приходил на заседания с апреля по октябрь 2024 года — по информации ведомства, о причинах своего отсутствия аппарат думы он не информировал в установленном порядке.

В феврале 2023 года в законодательство внесли изменения, предусматривающие досрочное прекращение полномочий депутата за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев — исходя из этого, прокуратура внесла представление в городскую думу с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

На своей странице «ВКонтакте» Александр Некрасов сообщил, что действительно пропускал некоторые заседания, но из-за того, что они проводились «спонтанно» или внепланово, кроме того, по его словам, он не мог в любой момент приехать в Серов из-за ухода за ребенком.

Он подчеркнул, что по предложению фракции «Новых людей» в Серове реализовывались некоторые инициативы, также было выдвинуто предложение создать муниципальную управляющую компанию, которая могла бы взять на себя часть жилфонда, от которого отказываются частные УК. «Это, естественно, не понравилось большей части депутатов — тех, которые работают на одном заводе и все время одинаково голосуют по всем вопросам. Одним из камней преткновения стал вопрос по повышению тарифа на услуги ЖКХ»,— отметил он. По его словам, большинство депутатов думы является сотрудниками металлургического завода.

Напомним, в прошлом году свердловские муниципалитеты обратились к губернатору за повышением тарифов.

Ирина Пичурина